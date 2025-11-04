CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus 1-1 Sporting Lisbon | MAÇ SONUCU

Juventus 1-1 Sporting Lisbon | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. maç haftasında Juventus ile Sporting Lisbon 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:15
Juventus 1-1 Sporting Lisbon | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. maç haftasında Juventus ile Sporting Lisbon 1-1 berabere kaldı. Torino ekibi bu sonuçla puanını 3'e yükseltirken, Portekiz temsilcisi 7 puana ulaştı ve üst sıralardaki yerini korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Sporting Lisbon oldu. 12. dakikada Trincao'nun asistinde Araujo'nun golüyle deplasman ekibi öne geçti. Juventus ise 34. dakikada Dusan Vlahovic'in ağları sarsmasıyla skoru dengeledi. Asisti ise Khephren Thuram yaptı. Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız 87 dakika sahada kaldı ve etkili bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de üstünlük golünü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

