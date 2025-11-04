CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bodo/Glimt-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bodo/Glimt-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bodo/Glimt ile Monaco karşı karşyıa gelecek. Son olarak Galatasaray deplasmanında 3-1 kaybeden Norveç ekibi, güçlü rakibine karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu deplasmanda puanını 5'e çıkartmayı hedefleyen Fransa temsilcisi ise üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Bodo/Glimt-Monaco maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bodo/Glimt-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 13:26
Bodo/Glimt-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bodo/Glimt-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta perdesi, Norveç'te oldukça önemli bir randevu ile aralanıyor. Galatasaray deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılan Bodo/Glimt, taraftarı önünde bu kez şeytanın bacağını kırarak ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. Karşılarında ise hesapları net olan bir rakip var: Monaco! Fransız ekibi, çıktığı zorlu deplasmanda kazanarak puanını 5'e yükseltmenin ve üst sıralara adım adım yaklaşmanın derdinde. Kadrosuyla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, avantajı eline geçirmek için sahaya tüm gücüyle çıkacak. Peki, Bodo/Glimt-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Monaco maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Monaco maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Maatta; Klynge, Berg, Fet; Auklend, Helmersen, Hauge

Monaco: Kohn; Kehrer, Salisu, Henrique; Diatta, Teze, Golovin, Ouattara; Akliouche, Minamino; Balogun

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
