Atletico Madrid 3-1 Saint-Gilloise | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Atletico Madrid sahasında Belçika ekibi Royale Union SG'yi 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle İspanyol temsilcisi puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.
Maçın 39. dakikasında Julian Alvarez, Simeone'nin pasında topu ağlara göndererek Atletico'yu öne geçirdi. Atletico ikinci yarıda vites artırdı. 72. dakikada Gallagher farkı 2'ye yükseltti. Union SG, 80. dakikada Sykes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. 90+6'da Llorente'nin golüyle maç 3-1 sona erdi.