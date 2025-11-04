CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletico Madrid 3-1 Saint-Gilloise | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Atletico Madrid sahasında Belçika ekibi Royale Union SG’yi 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:13
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Atletico Madrid sahasında Belçika ekibi Royale Union SG'yi 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle İspanyol temsilcisi puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Maçın 39. dakikasında Julian Alvarez, Simeone'nin pasında topu ağlara göndererek Atletico'yu öne geçirdi. Atletico ikinci yarıda vites artırdı. 72. dakikada Gallagher farkı 2'ye yükseltti. Union SG, 80. dakikada Sykes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. 90+6'da Llorente'nin golüyle maç 3-1 sona erdi.

