Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Türk düellosu

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Arda Gülerli Real Madrid'le Kenan Yıldızlı Juventus, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Dev maç saat 22.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Şampiyonlar Ligi'ndeki iki milli yıldızımız bugün karşı karşıya gelecek. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İtalyan Juventus'ta yıldızını parlatan Kenan Yıldız'la kozlarını paylaşacak. İki dev, 21 kez Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Madrid'in 10, Juventus'un 9 galibiyeti bulunurken, iki maç berabere bitti.

ALONSO HAYRAN

Real Madrid Teknik Direktörü Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı. Arda için, "Arda'nın oyun tarzı, Mesut Özil ve Guti'nin bir karışımı. Ondan çok memnunuz" derken, Kenan hakkında da "Mükemmel bir evrim geçirdi. Gelişimini görmekten çok memnunum" ifadelerini kullandı.

