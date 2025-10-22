Türk düellosu

Şampiyonlar Ligi'ndeki iki milli yıldızımız bugün karşı karşıya gelecek. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İtalyan Juventus'ta yıldızını parlatan Kenan Yıldız'la kozlarını paylaşacak. İki dev, 21 kez Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Madrid'in 10, Juventus'un 9 galibiyeti bulunurken, iki maç berabere bitti.

ALONSO HAYRAN

Real Madrid Teknik Direktörü Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı. Arda için, "Arda'nın oyun tarzı, Mesut Özil ve Guti'nin bir karışımı. Ondan çok memnunuz" derken, Kenan hakkında da "Mükemmel bir evrim geçirdi. Gelişimini görmekten çok memnunum" ifadelerini kullandı.