Eintracht Frankfurt-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Eintracht Frankfurt ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 3 puan ile 16 ve 17. sıraları paylaşan iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligde de beklenmedik kayıplar yaşayan İngiliz devi, Arne Slot yönetiminde çıkış arıyor. Zorlu Almanya deplasmanında etkili bir performans ortaya koymak isteyen Liverpool'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı araştırılıyor. Ayrıca, Can Uzun'un performansı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:29
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Eintracht Frankfurt ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Grupta 3 puanla 16. ve 17. sıraları paylaşan iki ekip için bu mücadele büyük önem taşıyor. Galatasaray yenilgisinin ardından Premier Lig'de de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Liverpool ise Arne Slot yönetiminde yeniden ritmini bulmak istiyor. Zorlu Almanya deplasmanında etkili bir futbol sergilemeyi planlayan İngiliz devi, 3 puanla moral depolamanın peşinde. Futbol tutkunları ise "Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Liverpool karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi gecesine dair tüm detaylar…

EINTRACHT FRANKFURT-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Kaua, Kristensen, Collins, Koch, Theate, Chaibi, Larsson, Brown, Can Uzun, Doan, Burkardt

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Jones, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

