Eintracht Frankfurt-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Eintracht Frankfurt ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Grupta 3 puanla 16. ve 17. sıraları paylaşan iki ekip için bu mücadele büyük önem taşıyor. Galatasaray yenilgisinin ardından Premier Lig'de de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Liverpool ise Arne Slot yönetiminde yeniden ritmini bulmak istiyor. Zorlu Almanya deplasmanında etkili bir futbol sergilemeyi planlayan İngiliz devi, 3 puanla moral depolamanın peşinde. Futbol tutkunları ise "Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Liverpool karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi gecesine dair tüm detaylar…

EINTRACHT FRANKFURT-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt-Liverpool maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Kaua, Kristensen, Collins, Koch, Theate, Chaibi, Larsson, Brown, Can Uzun, Doan, Burkardt

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Jones, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike