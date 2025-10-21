CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Kopenhag’ı 4-2’lik skorla geçerek lig aşamasındaki ikinci galibiyetini aldı. Felix Nmecha, iki golle gecenin yıldızı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 00:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Borussia Dortmund, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, etkili bir performans sergilediği karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 20. ve 76. dakikalarda Felix Nmecha, 61. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti. Kopenhag'ın golleri ise 33. dakikada Waldemar Anton'un kendi kalesine attığı gol ve 90. dakikada Viktor Bjarki Dadason'dan geldi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 7'ye yükseltti. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

Lig aşamasının 4. haftasında Dortmund, İngiltere'de Manchester City'ye konuk olacak. Kopenhag ise zorlu Tottenham deplasmanında puan arayacak.

REKLAM - İdefix
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
DİĞER
Sözleşmesi sona erecek en değerli oyuncular belli oldu! 25 futbolcu sezon sonunda bedava...
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
F.Bahçe'de Talisca krizi!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona-Villarreal maçı ertelendi! Barcelona-Villarreal maçı ertelendi! 23:14
Beşiktaş son saniyede kazandı! Beşiktaş son saniyede kazandı! 22:38
G.Saray'dan 3'te 3! G.Saray'dan 3'te 3! 22:17
Kairat ilk Devler Ligi puanını aldı! Kairat ilk Devler Ligi puanını aldı! 21:53
Dizdar G.Saray'da akademinin başında! Dizdar G.Saray'da akademinin başında! 21:49
Barcelona’dan Olympiakos’a gol yağmuru! Barcelona’dan Olympiakos’a gol yağmuru! 21:46
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 21:25
Fırtına'da Eyüp mesaisi başladı Fırtına'da Eyüp mesaisi başladı 20:50
Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın! Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın! 19:41
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 19:26
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 19:16
Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması 19:12