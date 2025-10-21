Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Borussia Dortmund, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, etkili bir performans sergilediği karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 20. ve 76. dakikalarda Felix Nmecha, 61. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti. Kopenhag'ın golleri ise 33. dakikada Waldemar Anton'un kendi kalesine attığı gol ve 90. dakikada Viktor Bjarki Dadason'dan geldi.
Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 7'ye yükseltti. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.
Lig aşamasının 4. haftasında Dortmund, İngiltere'de Manchester City'ye konuk olacak. Kopenhag ise zorlu Tottenham deplasmanında puan arayacak.