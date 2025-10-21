CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kairat ile Pafos FC karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın dev organizasyonunda henüz galibiyet alamayan iki takım da ilk 3 puanına ulaşmayı amaçlıyor. Organizasyonda ilk defa yer alan Kazakistan temsilcisi 0 puan ile son sırada yer alırken, kritik maçta kazanmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda galibiyet almayı hedefleyen Kıbrıs Rum Kesimi ekibi ise puanını 4'e çıkartmak istiyor. Futbolseverler merakla, "Kairat-Pafos FC maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:10
Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

Kairat-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürüyor. Kairat ile Pafos FC, turnuvadaki ilk galibiyetlerini almak için karşı karşıya gelecek. Kazakistan temsilcisi, şu ana kadar oynadığı maçlarda puanla tanışamadı. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan mavi-beyazlılar ise kazanarak puanını 4'e yükseltme hesapları yapıyor. Peki, Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kairat-Pafos FC maçı 21 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Pafos FC maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Anarbekov, Tapalov, Martynovich Sorokin, Mata, Gromyko, Arad, Kasabulat, Mrynskiy, Satpaev, Jorginho

Pafos FC: Michael, Luckassen, Goldar, Luiz, Pileas, Pepe, Sunjic, Jaja, Dragomir, Orsic, Silva

