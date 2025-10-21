Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

Kairat-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürüyor. Kairat ile Pafos FC, turnuvadaki ilk galibiyetlerini almak için karşı karşıya gelecek. Kazakistan temsilcisi, şu ana kadar oynadığı maçlarda puanla tanışamadı. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan mavi-beyazlılar ise kazanarak puanını 4'e yükseltme hesapları yapıyor. Peki, Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kairat-Pafos FC maçı 21 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Pafos FC maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Anarbekov, Tapalov, Martynovich Sorokin, Mata, Gromyko, Arad, Kasabulat, Mrynskiy, Satpaev, Jorginho

Pafos FC: Michael, Luckassen, Goldar, Luiz, Pileas, Pepe, Sunjic, Jaja, Dragomir, Orsic, Silva