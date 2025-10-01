CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı canlı izle | Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı canlı izle | Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Union Saint-Gilloise ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Zorlu Belçika deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Union Saint- Gilloise ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı canlı izle | Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Union Saint-Gilloise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. İngiltere temsilcisi, zorlu Belçika deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Union Saint-Gilloise ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Niang, Rasmussen, Zorgane, Khalaili, El Hadj, David, Rodriguez

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Woltemade

