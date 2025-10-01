CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Manchester City maçı canlı izle | Monaco-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Monaco-Manchester City maçı canlı izle | Monaco-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Monaco ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Zorlu İtalya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, Pep Guardiola yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Monaco ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Monaco-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Monaco-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 15:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco-Manchester City maçı canlı izle | Monaco-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Monaco-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Monaco sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. İngiliz temsilcisi, zorlu Fransa deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Monaco ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Monaco-Manchester City maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MONACO-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Monaco-Manchester City maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

MONACO-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco-Manchester City maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Köhn, Henrique, Dier, Kehrer, Vanderson, Akliouche, Teze, Coulibaly, Minamino, Ilenikhena, Biereth

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Dias, Gvardiol, Ake, Rodri, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

ASpor CANLI YAYIN

"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü
DİĞER
Günde 5 saat ekran süresi 15 yıl ömrünüzü çalıyor!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco konuşuyor | CANLI Tedesco konuşuyor | CANLI 14:50
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! 14:29
Göztepe için fırsat büyük! Göztepe için fırsat büyük! 14:08
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 13:51
Bayer Leverkusen-PSV maçı detayları! Bayer Leverkusen-PSV maçı detayları! 13:30
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 12:53
Daha Eski
Doğan: Uğurcan çok önemli... Doğan: Uğurcan çok önemli... 12:27
Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! 12:26
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları 12:21
Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor 12:14
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! 12:08
Mbappe’den Arda Güler övgüsü! Mbappe’den Arda Güler övgüsü! 12:07