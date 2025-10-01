Monaco-Manchester City maçı canlı izle | Monaco-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Monaco sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. İngiliz temsilcisi, zorlu Fransa deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Monaco ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Monaco-Manchester City maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MONACO-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Monaco-Manchester City maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

MONACO-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco-Manchester City maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Köhn, Henrique, Dier, Kehrer, Vanderson, Akliouche, Teze, Coulibaly, Minamino, Ilenikhena, Biereth

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Dias, Gvardiol, Ake, Rodri, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland