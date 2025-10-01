Arsenal-Olympiakos maçı canlı izle | Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Arsenal sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Yunan temsilcisi, zorlu İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Arsenal ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Arsenal-Olympiakos maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Gyökeres

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi