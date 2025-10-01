Arsenal-Olympiakos maçı canlı izle | Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Arsenal-Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Arsenal sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Yunan temsilcisi, zorlu İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Arsenal ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Arsenal-Olympiakos maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Gyökeres
Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi