CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Olympiakos maçı canlı izle | Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Arsenal-Olympiakos maçı canlı izle | Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Arsenal ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Zorlu İngiltere deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Yunan ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Arsenal ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Arsenal-Olympiakos maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 10:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal-Olympiakos maçı canlı izle | Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Arsenal-Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Arsenal sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Yunan temsilcisi, zorlu İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Arsenal ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Arsenal-Olympiakos maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Olympiakos maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Gyökeres

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
G.Saray kasasını doldurdu!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de büyük hesaplaşma Rize'de!
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
"Tüm dünya kimin büyük olduğunu gördü"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monfils kortlara veda ediyor! Monfils kortlara veda ediyor! 10:41
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 10:38
G.Saray kasasını doldurdu! G.Saray kasasını doldurdu! 10:24
Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! 10:18
Napoli-Sporting CP maçı detayları! Napoli-Sporting CP maçı detayları! 10:12
İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" 10:07
Daha Eski
Karabağ-Kopenhag maçı detayları! Karabağ-Kopenhag maçı detayları! 09:48
Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! 09:47
EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı 09:34
Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:29
Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" 09:19
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu 09:14