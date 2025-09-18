CANLI SKOR ANA SAYFA
Newcastle United-Barcelona maçı canlı izle | Newcastle United-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Newcastle United-Barcelona maçı canlı izle | Newcastle United-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Newcastle United ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetiminde zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen Katalan ekibi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Newcastle United ise zorlu mücadelede başarılı sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Newcastle United-Barcelona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Newcastle United-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 12:08
Newcastle United-Barcelona maçı canlı izle | Newcastle United-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Newcastle United-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Newcastle United sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Hansi Flick'in öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Alman çalıştırıcı ile farklı bir performansa kavuşan Katalan ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İngiliz temsilcisi Newcastle United, Nick Woltemade önderliğinde evinde kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Newcastle United-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Newcastle United-Barcelona maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Barcelona maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Tonali, Joelinton, Guimaraes, Barnes, Elanga, Woltemade

Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Ferran, Lopez, Raphinha, Lewandowski

