CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Atalanta maçı canlı izle | PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG-Atalanta maçı canlı izle | PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında PSG ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Luis Enrique yönetiminde zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen Fransa temsilcisi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın son şampiyonuna karşı zorlu bir sınav vermeye hazırlanan Atalanta ise deplasmanda başarılı sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "PSG-Atalanta maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG-Atalanta maçı canlı izle | PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında PSG sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. Luis Enrique'nin öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fransa temsilcisi, son şampiyon olarak oyununu sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İtalya ekibi Atalanta, Mario Pasalic önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak PSG-Atalanta maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Atalanta maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Mbaye, Ramos

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Malidini, Krstovic

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Osimhen şoku!
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor | CANLI
DİĞER
Real Madrid-Marsilya maçında skandal Filistin kararı! Stadyum görevlileri izin vermedi...
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
F.Bahçe neden şampiyon olamıyor? İşte Terim'in cevabı!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-Atletico Madrid maçı detayları! Liverpool-Atletico Madrid maçı detayları! 13:44
Beşiktaş'a Bolivyalı 10 numara! Beşiktaş'a Bolivyalı 10 numara! 13:40
Bayern Münih-Chelsea maçı detayları! Bayern Münih-Chelsea maçı detayları! 13:32
F.Bahçe neden şampiyon olamıyor? İşte Terim'in cevabı! F.Bahçe neden şampiyon olamıyor? İşte Terim'in cevabı! 13:02
GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı nasıl izlenir? GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor maçı nasıl izlenir? 12:50
Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor maçı nasıl izlenir? Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor maçı nasıl izlenir? 12:27
Daha Eski
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu 12:22
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu 12:19
Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman? 12:08
Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? 11:57
Olympiakos-Pafos FC maçı detayları! Olympiakos-Pafos FC maçı detayları! 11:55
Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? 11:45