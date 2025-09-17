PSG-Atalanta maçı canlı izle | PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında PSG sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. Luis Enrique'nin öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fransa temsilcisi, son şampiyon olarak oyununu sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İtalya ekibi Atalanta, Mario Pasalic önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, PSG-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak PSG-Atalanta maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Atalanta maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Mbaye, Ramos

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Malidini, Krstovic