Tottenham-Villarreal maçı canlı izle | Tottenham-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Tottenham-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Tottenham, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. İspanya temsilcisi, zorlu İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Tottenham ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Tottenham-Villarreal maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Tottenham-Villarreal maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.
TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Villarreal maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE
TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall, Simons, Kudus, Richarlison
Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze