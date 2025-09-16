CANLI SKOR ANA SAYFA
Tottenham-Villarreal maçı canlı izle | Tottenham-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Tottenham-Villarreal maçı canlı izle | Tottenham-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Tottenham ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Zorlu İngiltere deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İspanya ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Tottenham ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Tottenham-Villarreal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tottenham-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 11:37
Tottenham-Villarreal maçı canlı izle | Tottenham-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Tottenham-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Tottenham, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. İspanya temsilcisi, zorlu İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Tottenham ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Tottenham-Villarreal maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Tottenham-Villarreal maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Villarreal maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall, Simons, Kudus, Richarlison

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze

Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
Şarkıcı Alya'dan biten aşka dair net açıklama! "Bir defteri kapatırsam tekrar açmam..."
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
