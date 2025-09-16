Tottenham-Villarreal maçı canlı izle | Tottenham-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Tottenham, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. İspanya temsilcisi, zorlu İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Tottenham ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Tottenham-Villarreal maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Tottenham-Villarreal maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Villarreal maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall, Simons, Kudus, Richarlison

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze