PSV-Union Saint-Gilloise maçı canlı izle | PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında PSV, sahasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Belçika temsilcisi, zorlu Hollanda deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi PSV Eindhoven ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler," PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven: Kovar, Sildillia, Schouten, Flamingo, Dest, Saibari, Veerman, van Bommel, Til, Perisic, Pepi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Sykes, Leysen, Burgess, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang, David, Rodriguez, El Hadj