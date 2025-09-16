CANLI SKOR ANA SAYFA
PSV-Union Saint-Gilloise maçı canlı izle | PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSV-Union Saint-Gilloise maçı canlı izle | PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında PSV Eindhoven ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. Zorlu Hollanda deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Belçika ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan PSV Eindhoven ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:58
PSV-Union Saint-Gilloise maçı canlı izle | PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında PSV, sahasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Belçika temsilcisi, zorlu Hollanda deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi PSV Eindhoven ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler," PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI CANLI İZLE

PSV EINDHOVEN-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven: Kovar, Sildillia, Schouten, Flamingo, Dest, Saibari, Veerman, van Bommel, Til, Perisic, Pepi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Sykes, Leysen, Burgess, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang, David, Rodriguez, El Hadj

İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki sıralamasını açıkladılar! İlk 24’e girebilecek mi?
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
"Bunu kabul edemem"
G.Saray tarihi start peşinde!
