Benfica-Karabağ maçı canlı izle | Benfica-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Benfica-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Benfica sahasında Karabağ'ı ağırlayacak. Azerbaycan temsilcisi, zorlu Portekiz deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Benfica ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Benfica-Karabağ maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BENFICA-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Benfica-Karabağ maçı 16 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BENFICA-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak Benfica-Karabağ maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Aursnes, Sudakov, Pavlidis

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Bicalho, Jankovic, Andrade, Malinowski, Zoubir, Akhundzade