CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Athletic Bilbao-Arsenal maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Athletic Bilbao-Arsenal maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Athletic Bilbao ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde zorlu İspanya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Athletic Bilbao ise iç saha avantajını kullanarak sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Athletic Bilbao-Arsenal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:18 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Athletic Bilbao-Arsenal maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Athletic Bilbao-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu İspanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Londra ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan ev sahibi Athletic Bilbao, taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz bir galibiyete imza atma hedefinde.

ATHLETIC BILBAO-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Arsenal maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao-Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, de Galarreta, Sancet, Berenguer, Inaki Williams, Sannadi

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Gyökeres

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Okan Buruk için dikkat çeken sözler! "Geleceğini belirleyecek maraton başlıyor"
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
"Bunu kabul edemem"
G.Saray tarihi start peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! 10:57
"Bunu kabul edemem" "Bunu kabul edemem" 10:49
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! 10:46
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! 10:44
Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? 10:34
G.Saray tarihi start peşinde! G.Saray tarihi start peşinde! 10:20
Daha Eski
Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... 10:19
Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek 09:48
Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? 09:36
İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? 09:29
Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? 09:29