Athletic Bilbao-Arsenal maçı canlı izle | Athletic Bilbao-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu İspanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Londra ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan ev sahibi Athletic Bilbao, taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz bir galibiyete imza atma hedefinde.
ATHLETIC BILBAO-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Arsenal maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.
ATHLETIC BILBAO-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
San Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao-Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATHLETIC BILBAO-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Athletic Bilbao: Simon, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, de Galarreta, Sancet, Berenguer, Inaki Williams, Sannadi
Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Gyökeres