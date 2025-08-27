Karabağ-Ferencvaros maçı canlı izle | Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Karabağ-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Karabağ ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan Karabağ 3-1 üstün ayrılırken, iki takım da Azerbaycan'da oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Karabağ taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Ferencvaros deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Karabağ-Ferencvaros maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KARABAĞ-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Karabağ-Ferencvaros maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

KARABAĞ-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Ferencvaros maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ-FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Borges, Zoubir; Akhundzade

Ferencvaros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Toth, Otvos, Kanichowsky, O'Dowda; Varga, Joseph