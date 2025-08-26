UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu mu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanırken, gözler kura çekimi yapılacak tarihe çevrildi. Galatasaray'ın, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda doğrudan gruplarda yer alacak olması, futbolseverlerin heyecanlı bekleyişini daha da arttırıyor. Özellikle, "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 14:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu nefes keserken, futbolseverlerin gözü artık kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele edecek takımlar arasında yer alan Galatasaray'ın doğrudan gruplarda boy gösterecek olması, heyecanı katlıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine dair tüm ayrıntılar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından düzenlenen 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

32 TAKIM YER ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon değişen format sonrası bu sene de turnuvaya 32 takım katılacak.

Lig formatında ve 8 maç oynanacak organizasyonda Galatasaray'ın da yer alacak olması futbolseverlerin heyecanlı bekleyişini arttırıyor. Peki, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu mu?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Avrupa'nın dev organizasyonunda sahne alacak sarı-kırmızılılar, UEFA katsayı sıralamasına göre kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında ise Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Inter, Arsenal ve Barcelona gibi takımlar yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından paylaşılan Şampiyonlar Ligi maç takvimi şöyle:

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

