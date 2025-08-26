UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanırken, gözler kura çekimi yapılacak tarihe çevrildi. Galatasaray'ın, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda doğrudan gruplarda yer alacak olması, futbolseverlerin heyecanlı bekleyişini daha da arttırıyor. Özellikle, "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA tarafından düzenlenen 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
