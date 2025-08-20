CANLI SKOR ANA SAYFA
Bodo/Glimt-Sturm Graz MAÇI CANLI İZLE | Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bodo/Glimt-Sturm Graz MAÇI CANLI İZLE | Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Bodo/Glimt ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmede hata yapmak istemeyen takımlar, rövanş karşılaşması öncesi avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almayı hedefleyen Bodo/Glimt ve Sturm Graz'ın muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:29
Bodo/Glimt-Sturm Graz MAÇI CANLI İZLE | Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bodo/Glimt-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Bodo/Glimt, Norveç'te ilk maçta Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BODO/GLIMT-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BODO/GLIMT-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint Jakob-Park'ta oynanacak Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

