CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Rangers-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Rangers-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rangers ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmede hata yapmak istemeyen takımlar, rövanş karşılaşması öncesi avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almayı hedefleyen Rangers ve Club Brugge'un muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Rangers-Club Brugge maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 11:52 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rangers-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Rangers-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Rangers, İskoçya'daki ilk maçta Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Rangers-Club Brugge maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Club Brugge maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rangers: Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Diomande, Cameron, Raskin; Antman, Dessers, Gassama

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Reis, Onyedika; Forbs, Vanaken, Tzolis; Vermant

ASpor CANLI YAYIN

Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor!
G.Saray'ın hedefi İlkay!
DİĞER
Okan Buruk'un Icardi ve Osimhen planı ortaya çıktı! Kayserispor maçı öncesi karar verildi...
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
Nene F.Bahçe için İstanbul'da!
Trabzonspor maçı değerlendirmeleri: Böyle başa böyle tıraş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa Basket'ten yerli takviyesi Manisa Basket'ten yerli takviyesi 11:35
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 11:35
Real Madrid-Osasuna maçı bilgileri! Real Madrid-Osasuna maçı bilgileri! 11:06
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif! G.Saray'dan Akanji için resmi teklif! 11:06
Beşiktaş'ın UEFA kadrosuna güncelleme! Beşiktaş'ın UEFA kadrosuna güncelleme! 10:57
Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler 10:39
Daha Eski
Trabzonspor 2'de 2 yaptı! Trabzonspor 2'de 2 yaptı! 10:37
Karşıyaka'ya F.Bahçe'den scout transferi! Karşıyaka'ya F.Bahçe'den scout transferi! 10:32
Al Nassr-Al Ittihad maçı detayları! Al Nassr-Al Ittihad maçı detayları! 10:25
Nene F.Bahçe için İstanbul'da! Nene F.Bahçe için İstanbul'da! 09:29
Dorgeles Nene kimdir? Dorgeles Nene kimdir? 09:18
F.Bahçe'de o transfer an meselesi! F.Bahçe'de o transfer an meselesi! 09:17