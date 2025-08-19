Rangers-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Rangers-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Rangers, İskoçya'daki ilk maçta Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Rangers-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Rangers-Club Brugge maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Club Brugge maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rangers: Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Diomande, Cameron, Raskin; Antman, Dessers, Gassama

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Reis, Onyedika; Forbs, Vanaken, Tzolis; Vermant