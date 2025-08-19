Ferencvaros-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Ferencvaros-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Ferencvaros, Macaristan'daki ilk maçta Karabağ ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FERENCVAROS-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Ferencvaros-Karabağ maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

FERENCVAROS-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros-Karabağ maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak