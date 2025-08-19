CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ferencvaros-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Ferencvaros-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros ile Karabağ karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmede hata yapmak istemeyen takımlar, rövanş karşılaşması öncesi avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almayı hedefleyen Ferencvaros ve Karabağ'ın muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Ferencvaros-Karabağ maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferencvaros-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Ferencvaros-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Ferencvaros, Macaristan'daki ilk maçta Karabağ ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FERENCVAROS-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Ferencvaros-Karabağ maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

FERENCVAROS-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros-Karabağ maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ASpor CANLI YAYIN

Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor!
G.Saray'ın hedefi İlkay!
DİĞER
Merve Özbey 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
TFF'den yabancı oyuncu açıklaması
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Tevfik Fikret'i kabrinde andı G.Saray Tevfik Fikret'i kabrinde andı 14:16
Adama Traore Gençlerbirliği'nde! Adama Traore Gençlerbirliği'nde! 13:55
TFF'den yabancı oyuncu açıklaması TFF'den yabancı oyuncu açıklaması 12:59
Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman? Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman? 12:50
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 12:19
Rangers-Club Brugge maçı detayları! Rangers-Club Brugge maçı detayları! 11:51
Daha Eski
Manisa Basket'ten yerli takviyesi Manisa Basket'ten yerli takviyesi 11:35
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 11:35
Real Madrid-Osasuna maçı bilgileri! Real Madrid-Osasuna maçı bilgileri! 11:06
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif! G.Saray'dan Akanji için resmi teklif! 11:06
Beşiktaş'ın UEFA kadrosuna güncelleme! Beşiktaş'ın UEFA kadrosuna güncelleme! 10:57
Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler 10:39