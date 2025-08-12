CANLI SKOR ANA SAYFA
Benfica - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Benfica - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Eleme Turu rövanş maçında Benfica ile Nice kozlarını paylaşacak. Estadio da Luz'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:49
Benfica - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Benfica - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Benfica'nın deplasmanda Nice'yi 2-0 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Benfica - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Nice maçı 12 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Marco Guida'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

