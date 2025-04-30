Dev sahne Hakan’ın

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı İnter, bugün İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak dev yarı final, saat 22.00'de başlayacak. İtalya'ya avantajlı bir skorla dönmek isteyen mavi siyahlıların Katalanlar karşısında en önemli kozu yine Hakan Çalhanoğlu olacak. Dev maçın rövanşı 7 Mayıs'ta İtalya'da gerçekleştirilecek.

BAYERN'İ ELEDİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında Bayern Münih'le İtalya'da 2-2 berabere kalıp yarı finale adını yazdıran İnter'i öne geçiren golün asistini 31 yaşındaki yıldız maestro yapmış, turun geçilmesinde büyük bir pay sahibi olmuştu. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Toplamda boy gösterdiği 48 karşılaşmada 12 gol, 5 asist katkısı sağladı.