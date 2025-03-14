Realite değişmiyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler son oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu... Sonucu en çok merak edilen karşılaşma ise; şüphesiz Metropolitano'da oynanan Atletico Madrid ile Real Madrid derbisiydi. Bernabeu'daki ilk raundu 2-1 kazanan eflatun-beyazlılar, rövanş karşılaşmasının henüz ilk dakikasında Callager'in golüyle geriye düştü. Atletico Madrid, ilk saniyelerde bulduğu golle moral kazansa da ikinci golü bir türlü bulamadı.

ATLETİCO KAÇIRDI

İlk yarı bu golle sona ererken, 68'de Lenglet, Mbappe'yi düşürdü. Marciniak, penaltı noktasını gösterdi. Ancak Vinicius Jr. topu üstten auta gönderdi. 90 dakika sonunda Atletico'nun tek gollü üstünlüğüyle bitince karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Real'de, Mbappe, Bellingham, Valverde ve Rüdiger penaltıda golü buldu. Atletico'da Llorente ile Alvarez kaçırdı. Çeyrek finale R.Madrid adını yazdırdı.