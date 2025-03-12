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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları | CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçlarında Lille - Borussia Dortmund, Atletico Madrid - Real Madrid, Aston Villa - Club Brugge ve Arsenal - PSV Eindhoven kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 22:16
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçlarında Lille - Borussia Dortmund, Atletico Madrid - Real Madrid, Aston Villa - Club Brugge ve Arsenal - PSV Eindhoven kozlarını paylaşıyor.

LİLLE - BORUSSİA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Lille: Chevalier, Ismaily, Alexsandro, Diakite, Meunier, Andre, Mukau, Bouaddi, Cabella, Haraldsson, David

Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Anton, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brandt, Beier, Guirassy

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI 11'LERİ

Atletico Madrid

: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, De Paul, Barrios, Gallagher, Simeone, Alvarez, Griezmann

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vini Jr.

ASTON VİLLA - CLUB BRUGGE MAÇI

ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇI

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