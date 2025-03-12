Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçlarında Lille - Borussia Dortmund, Atletico Madrid - Real Madrid, Aston Villa - Club Brugge ve Arsenal - PSV Eindhoven kozlarını paylaşıyor.
LİLLE - BORUSSİA DORTMUND MAÇI 11'LERİ
Lille: Chevalier, Ismaily, Alexsandro, Diakite, Meunier, Andre, Mukau, Bouaddi, Cabella, Haraldsson, David
Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Anton, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brandt, Beier, Guirassy
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI 11'LERİ Atletico Madrid
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, De Paul, Barrios, Gallagher, Simeone, Alvarez, Griezmann
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vini Jr.
ASTON VİLLA - CLUB BRUGGE MAÇI
ARSENAL - PSV EİNDHOVEN MAÇI