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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. Karşılaşmaları canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çar��amba 00:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bugün oynanan ilk maçlarla başladı.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI CANLI:

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho, Grealish, Haaland.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Ceballos, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappe

SPORTING - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI:

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Debast, St.Juste, Matheus Reis; Quenda, João Simões, Maxi Araújo; Harder, Trincão

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

JUVENTUS - PSV MAÇI CANLI:

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico González, McKennie, Kenan Yıldız; Kolo Muani

PSV: Benítez; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Ledezma; Veerman, Schouten; Saibari, Perisic, Lang; Luuk de Jong

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