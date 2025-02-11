UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bugün oynanan ilk maçlarla başladı.
Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI CANLI:
Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Stones, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho, Grealish, Haaland.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Ceballos, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappe
SPORTING - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI:
Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Debast, St.Juste, Matheus Reis; Quenda, João Simões, Maxi Araújo; Harder, Trincão
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy
JUVENTUS - PSV MAÇI CANLI:
Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico González, McKennie, Kenan Yıldız; Kolo Muani
PSV: Benítez; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Ledezma; Veerman, Schouten; Saibari, Perisic, Lang; Luuk de Jong