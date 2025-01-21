Benfica 4-5 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasına Benfica, sahasında Barcelona'yı konuk etti. 9 gollü tarihi maçı İspanya ekibi 5-4 kazandı.

Barça'nın gollerini 13 ile 78. dakikalarda Robert Lewandowski, 86. dakikada Eric Garcia ve 64 ile 90+6'da Raphinha kaydetti.

Benfica'nın gollerini ise 2, 22, ve 30. dakikalarda Vangelis Pavlidis ile 68. dakikada Rnald Araujo (K.K) attı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 18 puana yükselirken, Benfica 10 puanda kaldı.

Ayrıca Portekiz ekibinde Arthur Cabral 90+8'de yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

ORKUN VE KEREM İLK 11 BAŞLADI!

Milli futbolculardan Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 71. dakikada, Orkun ise 80. dakikada oyundan çıktı.