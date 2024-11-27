Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan flaş itiraf! "Tırnaklarımla yaptım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Manchester City ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Manchester City 3-0 öne geçtiği karşılaşmada son 15 dakikada 3-3'e yakalandı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Maçın 3-3 sona ermesinden sonra sinir krizi geçiren ve yüzünde çizikler olduğu görülen Pep Guardiola, kendine zarar verdiğini itiraf etti.

Guardiola, "Bizim için zor. Bunun zihinsel mi yoksa teknik bir sorun mu olduğunu bilmiyorum. Bu goller bize karşı olmaz! Normalde maçları kazanmanın bir yolunu buluyorduk ama şu anda kazanamıyoruz. Çözüm arıyorum." ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam, oyunculara yönelik bir mesajı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Oyunculara bir şey söylememe gerek yok, onlar ne olduğunu çok iyi biliyor..." sözlerini sarf etti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Kevin De Bruyne, Jahmai Simpson-Pusey ve James Mcatee'yi oyuna alarak İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Nathan Ake'yi kenara alan Guardiola, bu 3 değişiklikle ilgili gelen soruya, "Maç hiçbir zaman bitmez ama 3-0'da herhangi bir tehlike görmedim." diye cevap verdi.

Pep Guardiola, "Dinlenmek için iki günümüz var. Sonra tekrar işe koyulmamız gerekiyor. Benim işim oyuncuları toparlamak." dedi.

"TIRNAKLARIMLA YAPTIM"

Basın toplantısında yüzündeki çiziklerin sorulması üzerine İspanyol çalıştırıcı, "Tırnaklarımla yaptım. Artık kendime zarar vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.