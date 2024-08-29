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Kızılyıldız turladı: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Bodo Glimt'e 2-1 yenilen Kızılyıldız, rövanşı 2-0 alarak gruplar aşamasına kaldı. Sırp ekibin gollerini; Bruno Duarte ve Uros Spajic kaydetti. Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Karabağ- Dinamo Zagreb: 0-2 (0-3), Slavia Prag-Lille: 2-1 (0-2), S.Bratislava-Midtjyalland: 3-2 (1-1). UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer karşılaşmada Belçika ekibi Gent, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ilk maçta olduğu gibi evinde de 1-0 yenip gruplar aşamasına kaldı.
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