Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı. İşte turu geçen takımlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 01:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)

Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)

PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)

Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)

FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)

Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)

Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..."
Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor"
DİĞER
Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! “Zarafeti ve güzelliği genetikmiş”
ABD'den soykırıma destek: İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!
Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı!
F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar 01:03
Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." 23:59
Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! 23:32
Tadic: Şanssız bir penaltı! Tadic: Şanssız bir penaltı! 23:16
Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" 23:08
Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme! Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme! 23:03
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! 23:00
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum 22:49
F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! 22:43
F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! 22:31
Fırtına Batagov'un maliyetini açıkladı! Fırtına Batagov'un maliyetini açıkladı! 22:07
İspanyol hakemden flaş karar! Etkili atağı kesti İspanyol hakemden flaş karar! Etkili atağı kesti 21:59