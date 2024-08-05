Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'de yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belirlendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı.

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe ise rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler ise turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

EŞLEŞMELER

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti!
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Cengiz Ünder gidiyor! İlk teklif o kulüpten geldi...
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" mesajı
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!
F.Bahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 13:01
Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 12:22
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 12:02
G.Saray'dan Gabriel Sara paylaşımı! G.Saray'dan Gabriel Sara paylaşımı! 11:44
F.Bahçe Lille maçına hazır! F.Bahçe Lille maçına hazır! 11:41
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 11:39
Daha Eski
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 11:18
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! 11:00
Gabriel Sara sağlık kontrolünden geçti! Gabriel Sara sağlık kontrolünden geçti! 10:44
F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında! F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında! 10:26
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! 10:22
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:21