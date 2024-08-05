Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Young Boys nasıl bir takım? Hangi ülkede? İşte Young Boys hakkındaki tüm detaylar...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimi sonucunda play-off turunda sarı kırmızılıların rakibi Young Boys oldu. Galatasaraylı taraftarlar da Young Boys ile ilgili merak içinde. İşte Young Boys hakkındaki bilgiler...

YOUNG BOYS FC'Yİ TANIYALIM!

1898 yılında kurulan İsviçre takımı Credit Suisse Super Lig'inde mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezonu en yakın rakibi olan FC Lugano'nun 12 puan önünde birinci olarak bitiren Young Boys'un güncel kadrosu ise 63 milyon euro değerinde. Öte yandan Young Boys, son iki sezonu ligde şampiyon olarak tamamladı.

33 futbolcudan oluşan kadrosunun yaş ortalaması 23 olan kulüp, İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan 31.500 seyirci kapasiteli Wankdorf Stadyum'unda sarı kırmızılı ekibi ağırlamaya hazırlanıyor.