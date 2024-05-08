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Real Madrid - Bayern Münih CANLI izle! (REAL MADRID BAYERN MÜNİH | CANLI YAYIN) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Szymon Marciniak düdük çalıyor. İlk maçı 2-2 eşitlikle sona eren eşleşmede kazanan taraf finalde Borussia Dortmund'un rakibi olacak. Real Madrid - Bayern Münih maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:52
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Real Madrid - Bayern Münih CANLI izle! (REAL MADRID BAYERN MÜNİH | CANLI YAYIN) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Barnabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Devlerin eşleşmesinde ilk maç 2-2 sona ermişti. Kazanan ekip Wembley Stadyumu'nda oynanacak finalde Borussia Dortmund'un rakibi olacak. Real Madrid - Bayern Münih maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

REAL MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

REAL MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Real Madrid - Bayern Münih maçı TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID BAYERN MÜNiH MAÇINDA İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.

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