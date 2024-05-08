Real Madrid - Bayern Münih CANLI izle! (REAL MADRID BAYERN MÜNİH | CANLI YAYIN) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Barnabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Devlerin eşleşmesinde ilk maç 2-2 sona ermişti. Kazanan ekip Wembley Stadyumu'nda oynanacak finalde Borussia Dortmund'un rakibi olacak. Real Madrid - Bayern Münih maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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REAL MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid - Bayern Münih maçı TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID BAYERN MÜNiH MAÇINDA İLK 11'LER
Real Madrid:
Real Madrid:Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo.
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.