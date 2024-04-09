Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Barcelona maçı 10 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Çılgın Bediş’in Banu’su estetiğin dibine vurdu! Zengin kocasıyla İngiltere'de yaşıyor... İşte 52 yaşındaki Sonay Aydın’ın son hali!
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler...
Belçika'dan G.Saray iddiası! Nijeryalı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman?
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı, caiz mi Diyanet?
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI? | DİYANET Bayram namazını cemaatle kılmak farz mı?
BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI DİYANET? Bayram namazı kılmamak günah mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meler'e UEFA'dan görev! Meler'e UEFA'dan görev! 12:15
Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? 11:59
PSG - Barcelona maçı ne zaman? PSG - Barcelona maçı ne zaman? 11:51
Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 11:47
Olympiakos - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu Olympiakos - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu 11:20
G.Saray bombaları patlatıyor! 3 transfer birden... G.Saray bombaları patlatıyor! 3 transfer birden... 11:07
Daha Eski
Topu neden dışarı atmadılar? Buruk açıkladı Topu neden dışarı atmadılar? Buruk açıkladı 10:42
Messi'nin futboldan sonraki işi belli oldu! Messi'nin futboldan sonraki işi belli oldu! 09:48
Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler... Ancelotti idmanı durdurdu! Arda Güler... 09:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Nisan bugün kimin maçı var? 08:35
UEFA açıkladı! F.Bahçe'nin cezası... UEFA açıkladı! F.Bahçe'nin cezası... 00:13
Arat'tan Özbek'e flaş sözler! Arat'tan Özbek'e flaş sözler! 00:13