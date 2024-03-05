Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı CANLI İZLE | Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City - Kopenhag maçı CANLI İZLE | Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Manchester City ve Kopenhag karşı karşıya gelecek. İki ekip de çeyrek finale adını yazdırmak için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:10
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Manchester City - Kopenhag maçı CANLI İZLE | Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Manchester City ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Kopenhag maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

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