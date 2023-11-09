Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haaland farkı

Haaland farkı

Borussia Dortmund'da yıldızı parladıktan sonra Manchester City'ye transfer olan ve burada da coşan Haaland durmuyor. Golleriyle Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vuruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Haaland farkı

Kylian Mbappe ile birlikte Messi-Ronaldo sonrasının en iyi iki oyuncusu arasında gösterilen Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şovu devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'dan sonra transfer olduğu Manchester City'de de şovunu sürdürüyor. Genç forvet son olarak Young Boys ile oynanan karşılaşmada 2 defa fileleri sarsmayı başardı. Haaland böylece 34 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 39. golünü kaydetti. Norveçli yıldızın hedefi bu başarısını sürdürerek Avrupa'nın 1 numaralı kupasının gelmiş geçmiş en iyi forveti olmak. Bu rüyasını gerçekleştirmek için sıkı çalışıyor.

ZİRVE RONALDO'DA

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi Cristiano Ronaldo. Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldızın bu turnuvada 105 golü bulunuyor. Portekizli yıldız uzun süredir liderliğini koruyor. Henüz 23 yaşında 39 golü bulunan Erling Haaland'ın önünde ise ağır bir sakatlık veya ceza olmaması durumunda uzun bir kariyer var. Norveçli yıldız, mümkün olduğunda Avrupa futbolunda kalarak, Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırmayı planlıyor. Otoriteler yıldız forvetin 30'lu yaşlarının hemen başında bu rekoru eline geçirebileceğini tahmin ediyor.

DİĞER
Burak Özçivit'in biricik kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burçun Özçivit güzelliğiyle mankenlere taş çıkardı!
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada
Buruk'tan hakem sözleri: Yediğimiz gol öncesi...
G.Saray'dan Sacha Boey hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakambu: Takımımla gurur duyuyorum
İşte G.Saray'ın grubunda güncel puan durumu!
9 Kasım Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Kasım)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kopenhag'da Filistin’e destek Kopenhag'da Filistin’e destek 06:37
Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj 06:35
Van De Beek itirafı Van De Beek itirafı 06:34
Münih'in fethi Münih'in fethi 06:32
Kaybetti ama ezilmedi Kaybetti ama ezilmedi 06:29
"İyi oynadık" "İyi oynadık" 06:27
Daha Eski
Kral Icardi şanssızdı Kral Icardi şanssızdı 06:25
Alkışlar Cimbom'a Alkışlar Cimbom'a 06:24
Hakem Nobre ama mert değil! Hakem Nobre ama mert değil! 06:18
Manchester United kolla kendini Manchester United kolla kendini 06:16
İki final İki final 01:51
G.Saray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller... G.Saray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller... 01:49