Haaland farkı

Kylian Mbappe ile birlikte Messi-Ronaldo sonrasının en iyi iki oyuncusu arasında gösterilen Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şovu devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'dan sonra transfer olduğu Manchester City'de de şovunu sürdürüyor. Genç forvet son olarak Young Boys ile oynanan karşılaşmada 2 defa fileleri sarsmayı başardı. Haaland böylece 34 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 39. golünü kaydetti. Norveçli yıldızın hedefi bu başarısını sürdürerek Avrupa'nın 1 numaralı kupasının gelmiş geçmiş en iyi forveti olmak. Bu rüyasını gerçekleştirmek için sıkı çalışıyor.

ZİRVE RONALDO'DA

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi Cristiano Ronaldo. Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldızın bu turnuvada 105 golü bulunuyor. Portekizli yıldız uzun süredir liderliğini koruyor. Henüz 23 yaşında 39 golü bulunan Erling Haaland'ın önünde ise ağır bir sakatlık veya ceza olmaması durumunda uzun bir kariyer var. Norveçli yıldız, mümkün olduğunda Avrupa futbolunda kalarak, Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırmayı planlıyor. Otoriteler yıldız forvetin 30'lu yaşlarının hemen başında bu rekoru eline geçirebileceğini tahmin ediyor.