Atletico Madrid 6-0 Celtic (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Madrid sahasında farka koştu!.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Celtic kozlarını paylaştı. Mücadele İspanyol ekibinin 6-0 üstünlüğüyle sonuç.

A. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. ve 60. dakikalarda Antoine Griezmann, 45+2 ve 76'da Alvaro Morata ve 66. dakikada Samuel Lino ve 85. dakikada ise Saul Niguez kaydetti. Ayrıca konuk takımda 23. dakikada Daizen Maeda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Atl. Madrid 8 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Celtic ise 1 puanda kaldı.

Grubun 5. maçında Atletico Madrid deplasmanda Feyenoord'a konuk olacak. Celtic ise Lazio deplasmanında sahne alacak.