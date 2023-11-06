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Real Madrid - Braga maçını Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika spor haberleri... FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Braga karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 14:51
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Real Madrid - Braga maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek. İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.

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