Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi düzenlemesi! Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi düzenlemesi! Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Manchester City ile Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ve düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11 Haziran tarihlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Peki hangi yollar trafiğe kapatılacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 15:08
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi düzenlemesi! Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da 10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi nefesler tutuldu. Tüm futbol dünyası bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Dev maç öncesi ise Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11 Haziran'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi final müsabakası etkinlikleri kapsamında Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te, 7 Haziran saat 08.00'den 11 Haziran saat 23.00'e kadar Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanıma açık olacak.

Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.

DİĞER
Hayatını kaybeden Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı! "İçinde ukde kaldı"
63 yaşındaki 16 çocuk babası Halit Kuşçu 17 yıldır nerede "Şiddet gösteriyor" Müge Anlı'da aranan Halit Kuşçu meğer...
Beşiktaş 2.lik aşkına! İşte Güneş'in Konya maçı 11'i
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Inter maçı saat kaçta?
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 7 Haziran?
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarına müjde!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Opet'te Stefano Lavarini dönemi! F.Bahçe Opet'te Stefano Lavarini dönemi! 15:40
G.Saray'da flaş Okan Buruk kararı! G.Saray'da flaş Okan Buruk kararı! 15:26
Alex de Souza'dan sürpriz ziyaret! Alex de Souza'dan sürpriz ziyaret! 15:19
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:16
Şampiyonlar Ligi finalinde o yollar trafiğe kapalı! Şampiyonlar Ligi finalinde o yollar trafiğe kapalı! 15:08
Beşiktaş'ta kritik Ghezzal kararı! Beşiktaş'ta kritik Ghezzal kararı! 14:45
Daha Eski
Manchester City - Inter maçı saat kaçta? Manchester City - Inter maçı saat kaçta? 14:28
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi 13:31
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:29
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya 13:26
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun... 12:41
G.Saray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor G.Saray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor 12:33