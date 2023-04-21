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Şampiyonlar Ligi finali 2023 bilet fiyatları | Şampiyonlar Ligi İstanbul bilet fiyatları ne kadar?

Son dakika spor haberleri... 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İstanbul'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabakanın bilet fiyatları açıklandı. TFF konuyla ilgili bir bilgilendirme metni paylaştı. İşte merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 13:54
Şampiyonlar Ligi finali 2023 bilet fiyatları | Şampiyonlar Ligi İstanbul bilet fiyatları ne kadar?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. kategori 690 avro, 2. kategori 490 avro, 3. kategori 180 avro, 4. kategori 70 avro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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