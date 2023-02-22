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Inter Porto macı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto kozlarını paylaşıyor. Inter - Porto mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 23:02 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 23:03
Inter Porto macı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto kozlarını paylaşıyor. Inter - Porto mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz...

INTER - PORTO İLK 11'LER:

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Dzeko, Lautaro Martinez

Porto: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu, Uribe, Grujic, Galeno, Pepê, Otavio, Taremi

INTER - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Porto maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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