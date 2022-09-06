Borussia Dortmund - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Borussia Dortmund ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Copenhagen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Kopenhag maçı 6 Eylül Salı günü saat 19.45'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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BORUSSIA DORTMUND - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Hazard; Modeste

Kopenhag

Ryan; Diks, Vavro, Boilesen, Kristiansen; Lerager, Zeca, Falk; Daramy, Cornelius, Claesson