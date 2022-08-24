Şampiyonlar Ligi'nde acı tablo! 27 yıl sonra gruplarda Türk takımı yok

Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Kopenhag'ı ağırlayan Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını elde edemedi.



Trabzonspor'un elenmesiyle 27 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımı yer alamayacak. En son 1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımları yer alamamıştı.



O sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Rosenborg'a ilk maçta 3-0 yenilmiş; ikinci maçı 3-1 kazanmasına karşın Şampiyonlar Ligi bileti alamamıştı.

Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına 3. kez katılamadık.



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