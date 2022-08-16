Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bodo Glimt ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BODO GLIMT:

Lund; Sampsted, Amundsen, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Mvuka, Salvesen, Pellegrino

DINAMO ZAGREB:

Livakovic; Ristkovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Baturina, Misic, Ademi, Orsic; Spikic, Drmic