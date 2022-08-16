Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Bodo Glimt ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bodo Glimt - Dinamo Zagrebkarşılaşmasına dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:24
Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bodo Glimt ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçı 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BODO GLIMT - DINAMO ZAGREB MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BODO GLIMT:
Lund; Sampsted, Amundsen, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Mvuka, Salvesen, Pellegrino

DINAMO ZAGREB:

Livakovic; Ristkovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Baturina, Misic, Ademi, Orsic; Spikic, Drmic

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