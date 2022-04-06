Chelsea - Real Madrid maçı CANLI izle! Chelsea - Real Madrid maçı canlı anlatım

Chelsea ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Stamford Bridge'de oynanan zorlu müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.
İki takım da rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Chelsea - Real Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER:
Chelsea: Mendy, James, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Havertz, Pulisic
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Chelsea'nin sahasında Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşma saat 22.00'de başladı. Kritik müsabaka Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor.