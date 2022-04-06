Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea - Real Madrid maçı CANLI izle! Chelsea - Real Madrid maçı canlı anlatım

Chelsea - Real Madrid maçı CANLI izle! Chelsea - Real Madrid maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Stamford Bridge'de oynanan kritik müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:58
Chelsea - Real Madrid maçı CANLI izle! Chelsea - Real Madrid maçı canlı anlatım

Chelsea ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Stamford Bridge'de oynanan zorlu müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

İki takım da rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Chelsea - Real Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER:
Chelsea: Mendy, James, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Havertz, Pulisic

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Chelsea'nin sahasında Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşma saat 22.00'de başladı. Kritik müsabaka Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor.

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