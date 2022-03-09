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Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Benzema, Modric, Vinicius'lu Real Madrid ile Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüyle dikkat çeken PSG dev mücadelede karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde hecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. İlk maçı PSG, Mbappe'nin kaydettiği gol ile 1-0 kazanmıştı. İki dünya devi çeyrek final biletini alabilmek için tüm kozlarını oynayacak. Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da en çok merak edilenler arasında. Real Madrid - PSG maçının ilk 11'leri ve karşılaşma ile ilgili detaylar fotomac.com.tr'de.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 21:56
Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Real Madrid - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - PSG İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Mbappe, Neymar

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