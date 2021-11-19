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UEFA'dan Antoine Griezmann kararı!

UEFA, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann ile ilgili kararını verdi. Buna göre Fransız butbolcunun iki maçlık cezası bire düşürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:12
UEFA'dan Antoine Griezmann kararı!

UEFA, İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'a verilen iki maçlık cezayı bire düşürdü.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Griezmann'ın aldığı ceza, Atletico Madrid Kulübünün itirazı sonucu iki maçtan bire indirildi.

Bu kararın ardından cezasını Liverpool ile oynanan 4. hafta maçında çeken Griezmann, 24 Kasım'daki Milan karşılaşmasında görev yapabilecek.

Liverpool'un 3-2 kazandığı mücadelede takımının gollerini kaydeden Griezmann, Roberto Firmino'ya yaptığı sert hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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