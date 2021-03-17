Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Lazio 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih Lazio 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih sahasında Lazio'yu konuk etti. İlk maçı 4-1 kazanan , rövanş mücadelesinden Lewandowski ve Choupo Moting'in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı ve duble yaparak çeyrek finale yükseldi Lazio'nun tek golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 00:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 01:09
Bayern Münih Lazio 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaştı. İlk maçı 4-1 kazanan , Allianz Arena'da oynanan rövanş mücadelesinde rakibine 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Lewansowski'nin penaltı golüyle öne geçen Bayern Münih ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran , 73. dakikada Choupo-Moting'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikaya gelindiğinde farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.

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