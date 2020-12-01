Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Julian Nagelsmann: "Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek"

Julian Nagelsmann: "Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek"

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 'in 5. hafta rakibi karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Nagelsmann açıklamasında Medipol Başakşehir'e karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 22:26
Julian Nagelsmann: "Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek"

ile oyunculardan , Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.
Takımda atmosferin çok iyi olduğunu ifade eden Emil Forsberg ise, "Maça tam olarak odaklandık. Kazanmak istiyoruz. Şu anda işler benim için oldukça iyi gidiyor. Hazırlık sırasında hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve büyük sakatlıklardan kurtuldum. Başarılı olmak istiyorsanız, çok çalışmalısınız" diye konuştu.

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