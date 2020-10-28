Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benzema'dan takım arkadaşı Vinicius hakkında şok sözler! "Bize karşı oynuyor"

Benzema'dan takım arkadaşı Vinicius hakkında şok sözler! "Bize karşı oynuyor"

Şampiyonlar Ligi'nde , deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Mönchengladbach'la 2-2 berabere kalırken, mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorunda 'nın, takım arkadaşı 'le girdiği diyalog dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
Benzema'dan takım arkadaşı Vinicius hakkında şok sözler! "Bize karşı oynuyor"

Devler Ligi'nde , çıktığı ikinci grup maçında Alman ekibi ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Eflatun-beyazlı ekibin yaşadığı puan kaybından öte karşılaşma sonrası konuşulan başka bir konu vardı.

Telefoot'un ortaya çıkardığı görüntülerde, soyunma odası tünelinde 'nın takım arkadaşı 'e, Vinicius Junior hakkında, "İstediği gibi oynuyor. Ona pas atma. Annemin üzerine yemin ederim bize karşı oynuyor" dediği görüldü. Fransız golcünün bu sözleri Avrupa basınında gündem oldu.

Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 87'de Benzema 90+3'te de Casemiro'nun attığı gollerle beraberliği kurtarmıştı.


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