Benzema'dan takım arkadaşı Vinicius hakkında şok sözler! "Bize karşı oynuyor"

Devler Ligi'nde Real Madrid, çıktığı ikinci grup maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Eflatun-beyazlı ekibin yaşadığı puan kaybından öte karşılaşma sonrası konuşulan başka bir konu vardı.

Telefoot'un ortaya çıkardığı görüntülerde, soyunma odası tünelinde Karim Benzema'nın takım arkadaşı Ferland Mendy'e, Vinicius Junior hakkında, "İstediği gibi oynuyor. Ona pas atma. Annemin üzerine yemin ederim bize karşı oynuyor" dediği görüldü. Fransız golcünün bu sözleri Avrupa basınında gündem oldu.

Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 87'de Benzema 90+3'te de Casemiro'nun attığı gollerle beraberliği kurtarmıştı.



